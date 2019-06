Maisa Silva revela maior lição que aprendeu com Silvio Santos e grande inspiração em sua carreira

17/06/2019 | 10:10



Maisa Silva relembrou a infância frente às câmeras ao participar do Hora do Faro no último domingo, dia 16. Em entrevista à Rodrigo Faro, a estrela teen do SBT contou como foi pisar na Record TV depois de 14 anos longe da emissora, onde foi descoberta por Raul Gil quando tinha apenas três anos de idade. O apresentador, aliás, também participou da atração e os dois tiveram um reencontro cheio de emoções.

- A gente não se vê todos os dias, porque gravamos em dias diferentes. Mas sempre que encontro, eu percebo o carinho, a gente se emociona de relembrar minha trajetória lá. Porque ele foi a primeira pessoa a acreditar no meu potencial e ver que eu podia continuar, contou Maisa.

A adolescente também explicou para Faro como lida com a fama, revelando que não se incomoda por ser sempre reconhecida nas ruas:

- Não tem como sentir falta de ser anônima porque eu não conheço isso. Todo mundo se sente parte da minha família, porque acompanharam meu crescimento, então tem um apego emocional comigo. Eu acho legal, é um carinho!, revelou a beldade.

Silvio Santos também foi assunto no bate-papo entre Faro e Maisa. O apresentador, que irá representar o dono do baú nos cinemas, quis saber como foi o primeiro encontro entre Silvio e Maisa, que contou que na primeira conversa que teve com o chefe, ele propôs uma conversa de adultos, querendo saber todos os detalhes da vida dela, embora ela tivesse apenas cinco anos de idade na época. Maisa mostrou que é bastante íntima do dono do SBT e que já aprendeu algumas lições com Silvio:

- Duas grandes lições que eu aprendi com o Silvio foi ter humildade, porque todo mundo que tá no SBT enxerga isso, como ele trata os funcionarios, independente do cargo, da posição, ele é justo, com todo mundo e muito humilde. Essa foi a primeira lição e também de deixar o público brasileiro feliz, trazer alergia. Apesar dele colocar alguns momentos mais sensíveis, ele sempre tem essa tentativa de fazer as pessoas mais felizes.

A apresentadora, que tem um programa só seu na emissora, ainda revelou a grande inspiração em sua carreira:

- Minha grande inspiração mesmo é a Hebe, porque acho que você não sentia que ela tava conduzindo um programa. Era um papo, com amigos dela, para conversar e se divertir. E acho que é isso que eu quero passar pras pessoas.