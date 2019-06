Não viraremos as costas a imigrantes da América Central, diz presidente do México

15/06/2019 | 21:40



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou neste sábado que seu país precisa ajudar os centro-americanos que fogem da pobreza e da violência, mesmo que aumente a segurança e as verificações para barrar imigrantes que passam pelo território mexicano a caminho dos Estados Unidos.

O presidente mexicano tem se equilibrado entre o reforço da segurança e aberturas humanitárias para imigrantes desde que tomou posse, em 1º de dezembro. Sob pressão dos EUA e após um acordo com o governo do presidente Donald Trump, o México planeja enviar 6 mil integrantes da Guarda Nacional até a terça-feira à fronteira sul com a Guatemala para conter o fluxo de imigrantes.

"A verdade é que há uma grande crise humanitária na América Central e muitas pessoas necessitadas buscam uma vida nos Estados Unidos e passam pelo nosso país", disse López Obrador, em declarações no Estado de Chihuahua, norte mexicano. Segundo ele, negar ajuda aos estrangeiros seria "anti-cristão". Ele acrescentou que "nós não viraremos as costas para eles".

López Obrador tem feito lobby por ajuda internacional para a América Central, de modo que o desenvolvimento possa fixar a população em seu local de origem. Ele disse que 80% dos imigrantes que passam pelo México rumo aos EUA são da América Central. Fonte: Associated Press.