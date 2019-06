Alex prega que reformas vão além da Previdência

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



16/06/2019 | 20:56



Deputado federal por São Bernardo e integrante da comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara, Alex Manente (Cidadania) defende as alterações no regime previdenciário, mas alerta que outras reformas precisarão entrar em curso para que a economia brasileira se ajeite. Ele citou nominalmente alterações tributárias como necessárias para a recuperação fiscal do País.

“Temos de iniciar novos debates com a sociedade e a reforma tributária é um deles. Que ninguém espere que no dia seguinte à reforma da Previdência os problemas do Brasil estejam resolvidos. Que ninguém espere passe de mágica. O Brasil precisa de grandes medidas. Na minha visão, a reforma tributária teria de vir primeiro até, para aliviar e desonerar os custos de quem investe para dar fluidez aos investimentos. Reforma da Previdência não é passe para o mundo encantado que viveremos”, disse Alex, em visita ao Diário.

O parlamentar acredita que a Câmara não colocará empecilhos na votação da reforma da Previdência. Esmiuçou calendário com a votação do texto na comissão especial até o fim deste mês, encaminhando a proposta para o plenário na primeira semana de julho. Aposta na apreciação em dois turnos antes do recesso, também em julho, para que, em agosto, o tema entre em discussão no Senado. “O presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP), do Senado, participou de debates conosco. Acredito que esteja adiantado (o debate).”

Sobre os vazamentos de conversas do ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, com procuradores da Operação Lava Jato, Alex adotou cautela. Disse que sabe do assunto de maneira superficial, pelo que viu na imprensa, mas discorreu que “nenhum interesse público pode ser influenciado por interesses privados ou particulares”. “Ninguém pode estar acima da lei, nem para um lado nem para o outro. Política não pode ter torcida”. “A Lava Jato foi importante. E se ultrapassou limites do que é permitido legalmente, precisa ter correções pontuais.”

A respeito do futuro político e de eventual candidatura a prefeito de São Bernardo em 2020 – ele concorreu ao Paço em 2008, 2012 e 2016 –, Alex pregou mistério sobre ele ser o prefeiturável. Mas avisou que seu grupo político “tem a missão e o dever” de se colocar no tabuleiro eleitoral local. “Não fugiremos dessa responsabilidade. Tenho responsabilidade por ser deputado federal mais bem votado de São Bernardo por duas vezes. Meu grupo estará na eleição. Mas nominar é personalizar. Não podemos personalizar o debate, que é mais amplo que isso.”