Defesa de Lula anexa troca de mensagens de Moro em habeas corpus

14/06/2019 | 11:30



A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva incluiu no pedido de habeas corpus apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) a transcrição de mensagens que teriam sido trocadas entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e integrantes da força-tarefa da Lava Jato.

As mensagens foram publicadas no domingo passado pelo site The Intercept Brasil. Os advogados afirmaram que as supostas mensagens mostram "completo rompimento da imparcialidade objetiva e subjetiva".

O pedido de habeas corpus acusa Moro de ter agido com parcialidade ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá, quando ainda era juiz federal em Curitiba, e depois assumir cargo no primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro. O recurso será julgado no próximo dia 25 pela Segunda Turma do Supremo.

Preso desde 6 de abril de 2018, Lula cumpre pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão - pena imposta em terceira instância pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.