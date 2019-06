A força da informação

Do Diário do Grande ABC



07/06/2019 | 09:23



Situações estranhas na GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema chamaram a atenção da equipe de reportagem deste Diário. Fatos graves, que dificultavam a atuação dos agentes e, por consequência, colocavam em risco a integridade física dos mesmos, além da segurança da população e dos próprios municipais, que eles têm por obrigação cuidar e proteger.

A primeira notícia, veiculada em 17 de abril, dava conta de que os equipamentos de radiocomunicação estavam inoperantes em razão de a Prefeitura não honrar pagamentos devidos à empresa responsável pelo serviço. Esta, sem receber, retirou os repetidores de sinal. O contato entre as equipes passou a ser feito por meio de aplicativo de mensagens com o uso de seus aparelhos celulares.

Sete dias depois, nova reportagem. Desta vez, a informação de que 98% do efetivo estava com o porte de arma vencido. O paliativo encontrado pela administração foi mandar as guarnições para as ruas portando pistolas elétricas, chamadas de tasers. O problema foi que as armas de choque estavam vencidas desde 2015.

Com isso, o armamento poderia falhar quando acionado ou gerar descarga desproporcional, capaz de produzir risco para quem fosse atingido, ou mesmo ao GCM que o portava.

Tais informes chamaram atenção de vereador da cidade, que, na sequência, provocou o Ministério Público do Estado de São Paulo. O órgão, diante das denúncias, acionou a gestão Lauro Michels, cobrando esclarecimentos de tais falhas.

Agora, o Executivo diademense terá de explicar-se sobre as ocorrências e ainda demonstrar de que forma vai solucioná-las.

O episódio mostra mais uma vez a força da imprensa e a grande valia do jornalismo para a sociedade. Não tivesse o jornal levantado tais problemas, certamente a população de Diadema estaria ainda mais desassistida no quesito segurança.