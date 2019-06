Atriz Sônia Guedes morre aos 86 anos

Bia Moço

Diário do Grande ABC



04/06/2019



Morreu na noite desta segunda-feira (3), aos 86 anos, a atriz Sônia Guedes, na Capital, devido a complicações de um câncer, conforme a assessoria de imprensa do SBT – emissora onde a atriz realizou seu último trabalho com papel na novela Chiquititas, em 2014. O velório da interprete acontece na manhã desta terça-feira (4), no Cemitério do Araçá, até às 13h.

Embora a cerimônia de sepultamento seja na Capital, Sônia nasceu em Santo André, no dia 22 de novembro de 1932. Figura importante nas telas brasileiras, a atriz participou da inauguração do Teatro Municipal da cidade natal, em 1971.

HISTÓRICO

Aos 14 anos Sônia deu início em sua carreira atuando na ruas com o teatro amador. Na televisão seu primeiro trabalho foi para o seriado ''Vila Sésamo, em 1972. Com passagens por novelas da Globo, a interprete fez parte do elenco de títulos renomados da emissora como na novela Mulheres Apaixonadas e Coração de Estudante.Terminou sua carreira no SBT, na novela infantil.

Além de prêmios recebidos ao longo da carreira – o mais recente foi no Festival de Cinema Luso-brasileiro, em 2011, premiada como Melhor Atriz pela atuação em ''''''''Histórias que Só Existem Quando Lembradas'''''''' – Sônia passou por papéis importantes no cinema, como em seu último trabalho exibido nas telonas, em 2016, com o filme O amor no Divã.