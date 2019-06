Laudo médico de suposta vítima de Neymar mostra hematomas e estresse pós-traumático

03/06/2019 | 17:11



A polêmica envolvendo o nome de Neymar acaba de ganhar mais um capítulo. Segundo informações do UOL Esporte, a mulher que acusou o jogador de estupro fez uma bateria de exames no dia 21 de maio - e os resultados da avaliação são chocantes. No laudo médico, consta que a suposta vítima apresentou hematomas, problemas gástricos, perda de peso e sintomas de estresse pós-traumático. Os exames foram realizados seis dias após ela ter encontrado o atleta.

A mulher teria tido hematomas grandes e escuros na região das nádegas e das pernas. Além disso, seu quadro envolve dor, perda de peso, ansiedade e problemas gástricos pós-episódio de estresse emocional e hematomas provenientes de agressões na região das nádegas e pernas.

Ainda não há um diagnóstico preciso, mas dentre as hipóteses, estão transtorno misto ansioso e depressivo e síndrome dispética - um conjunto de sintomas gástricos e traumatismos superficiais múltiplos. A mulher apresentou esses documentos à polícia, assim como imagens que mostrariam Neymar agindo de forma agressiva e alterada antes do suposto crime.