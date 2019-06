Professor propõe o tombamento do nevoeiro de Paranapiacaba

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/06/2019 | 17:30



Em entrevista exclusiva ao DGABC TV, o professor Julio Abe Wakahara – também arquiteto, urbanista, museólogo, fotógrafo, pai do chamado Museu de Rua – declarou: “Queremos tombar o nevoeiro de Paranapiacaba como patrimônio natural. Para isso, convidei um climatologista, o Gustavo, do Instituto Geológico, que vai dar o aval científico, e um índio, Robson Miguel, que estuda e ensina o tupi atual”.



A íntegra da entrevista, prestada na Associação Infinito Olhar, no centro da vila ferroviária de Paranapiacaba, irá ao ar em duas semanas.

Disse Julio Abe:



1 – O nevoeiro de Paranapiacaba se forma em mais de 200 dias ao ano. Começa às 14h, 15h.

2 – Vejam essas montanhas, o Vale de Mogi. Pode eliminar todas as casas que estão aqui, acabar com toda a vila. Restará a paisagem, um lugar místico, importante, um grande patrimônio que os índios utilizavam há milhares de anos.

3 – Faremos o pedido ao Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André. Será o meu terceiro pedido: o primeiro foi pelo tombamento da vila; o segundo, pelo tombamento da Serra Nova, do quarto patamar até Cubatão; agora, o nevoeiro.



Julio Abe é um idealista. Convive com Paranapiacaba desde 1980, quando pela primeira vez trouxe alunos da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) da USP. Não parou mais, chegando a criar uma matéria optativa para que as visitas a Paranapiacaba fossem frequentes.

Na entrevista, Júlio Abe faz uma análise completa sobre Paranapiacaba. Discorre sobre a Trilha dos Tupiniquins, hoje mais conhecida como Peabiru. Enaltece o esforço de Santo André em recuperar alguns bens, com uma ressalva: há muito mais a se fazer. Aguardem, pois, a íntegra da entrevista, pelas ondas do DGABC TV.



Hoje

Festa Nacional da República Italiana. A data marca o referendo da República realizado no País, depois de mais de 80 anos de regime monárquico e 20 de fascismo.



Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 2 de junho:

No Mato Grosso, Guarantã do Norte

Em Minas Gerais, Resende Costa Fonte: IBGE



Falecimentos



Santo André

José Vital da Silva, 81. Natural de Rio Espera (MG). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Conceição de Jesus, 80. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no Jardim Elizabetti, em São Paulo (SP). Dia 28, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Dirce Maria Somera Canhaci, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



São Bernardo

Clotilde Maria de Souza Mesquita, 82. Natural de Riacho dos Machados (MG). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Luzia Gentil Bueno, 77. Natural de Chavantes (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Sebastiana Custódio Daroz, 75. Natural de Capetinga (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Saudade.



São Caetano

Maria Mendes, 89. Natural de São Simão (SP). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo (SP). Dia 24, velada em São Caetano. Bosque da Paz.



Diadema

Vanda Alves da Silva, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo (SP). Dia 27, em Diadema. Crematório Vila Alpina.



Mauá

Maria José da Silva, 76. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires

Antonio Mariano Cordeiro, 73. Natural de Peabiru (PR). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Celi Sertão de Queiroz, 63. Natural de Boa Nova (BA). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.



Diário há 30 anos



Sexta-feira, 2 de junho de 1989 – ano 32, edição 7081



Manchete – Greve dos ônibus chega a um impasse. Acordo só não foi fechado devido aos itens sociais. TRT pode julgar o dissídio ainda hoje.

Indústria – Falta de peças faz parar a linha da Ford.

- Elevadores Otis mudará fábrica de Santo André para São Bernardo.

Política – Tito Costa assume vaga de Felipe Cheidde na Câmara Federal.

Editorial – Só cassação não muda imagem do Congresso

SOS Bairros – Falta água há dois meses no Barcelona, em São Caetano.

Cultura & Lazer – Bares animam a noite na região. A música ao vivo serve para suprir a carência do Grande ABC em matéria de shows, principalmente nos fins de semana. Reportagem: Regina Belletato Fonseca.



Em 2 de junho de...



1914 – Câmara de São Bernardo decide suprimir três escolas, considerando a conclusão das obras do grupo escolar do distrito de Santo André, hoje sede do Museu Municipal Dr. Octaviano Gaiarsa.

1919 – Anúncio: “Alugam-se os barracões da antiga Destilaria São Caetano, situadas na estação do mesmo nome. Trata-se à Rua de São Bento (atual Rua São Bento), nº 47, 1º andar (Centro velho de São Paulo)”.

- A bola do jogo em que o Brasil tornou-se campeão sul-americano, com a assinatura de todos os jogadores e dirigentes, colocada em redoma, ficará em exposição da sede da CBD (Confederação Brasileira de Desportos).

Internacional

- Do noticiário do Correio Paulistano: Lisboa, 31 (A) – anuncia-se que diversos aviadores, pilotando poderosos hidroaviões, estão resolvidos a tentar, no dia 6 de junho, a travessia do Atlântico entre a América do Norte e esta capital.

- Do noticiário do Estadão: aeroplanos aliados voam sobre Petrogrado, fazendo observações. Baku bombardeada. Os ‘maximistas’ estão decididos a defender Petrogrado até o último extremo. Na província de Don, os ‘maximistas’ exterminaram grande número de mulheres, velhos e crianças. Numerosas mulheres foram queimadas vivas.

1939 – Registrada a primeira demonstração de um aparelho de televisão no Brasil.

1954 – Inaugurada escola no bairro Campestre, em Santo André, a atual EEPG Professor Antonio de Campos Gonçalves, a mais antiga do bairro.

- Companhia Cinematográfica Vera Cruz lança o filme É Proibido Beijar. No elenco: Tônia Carrero, Mário Sérgio, Ziembinski, Zeloni e Inesita Barroso. Direção: Ugo Lombardi.

1969 – Grupo Escolar Robert Kennedy, do bairro Assunção, em São Bernardo, inaugura sua biblioteca, que leva o nome de Guilherme de Almeida.

1974 – Lyra Musical Pedro Salgado, de São Paulo, ganha o IV Festival de Música de Diadema.



Santos do Dia

- Marcelino era sacerdote e Pedro cumpria o ministério de exorcista. Deram seu testemunho de fé durante a perseguição de Diocleciano e por isso foram perseguidos e mortos, por volta do ano 304.

- Erasmo

- Blandina

- Igreja celebra a ascensão do Senhor.