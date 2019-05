Edson Salvo vira secretário de Finanças do governo Paulo Serra

Fábio Martins

Do dgabc.com.br



31/05/2019 | 18:49



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), trocou o comando da Secretaria de Finanças. José Cláudio Simões, funcionário de carreira, será destacado para cuidar de contratos da administração com a FUABC (Fundação do ABC) e dará lugar para Edson Salvo Melo (PSDB), até então diretor de projetos especiais na pasta da Educação.

Segundo Paulo Serra, Cláudio ficará responsável por administrar o setor financeiro do acordo com a FUABC no momento em que haverá aumento da demanda econômica, já que houve reabertura de unidades de saúde no âmbito do programa QualiSaúde – foram 14 unidades reformadas.

“Cláudio aceitou a missão após proposta diante da confiança no trabalho em área considerada bastante estratégica para o governo. Neste ano, o orçamento da pasta (de Finanças) é de R$ 360 milhões. Foi a área de maior passivo quando assumimos o Paço porque havia em torno de R$ 100 milhões em restos a pagar (que estavam vinculados ao setor)”, disse Paulo Serra.

O prefeito argumentou que somente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas Perimetral demandará R$ 700 mil mensais de custeio a mais dentro do contrato – o equipamento estava fechado – e que recursos municipais terão de ser usados para manter o prédio, uma vez que essa UPA foi descredenciada da relação do Ministério da Saúde. “Por isso é necessário um quadro de qualidade para gerir esse contrato.”

Sobre a nomeação de Edson Salvo Melo, Paulo Serra alegou ser pessoa capacitada e de confiança. Salvo Melo é presidente do PSDB municipal – recém-eleito -, foi secretário de Planejamento e de Cultura no governo de Aidan Ravin (Podemos), passou pela prefeitura de São Vicente e, já na gestão de Paulo Serra, além de trabalhar na direção de projetos especiais de Educação, foi adjunto da Secretaria de Saúde.