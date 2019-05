Novatos superam favoritos e Bagnaia lidera treinos livres da MotoGP na Itália

31/05/2019 | 13:47



Os novatos se destacaram nesta sexta-feira, nos treinos livres para a etapa da Itália da MotoGP, em Mugello. E o italiano Francesco Bagnaia foi o mais veloz do dia, na preparação para a corrida de domingo. Atual campeão e líder da temporada 2019, o espanhol Marc Márquez foi apenas o sexto mais rápido desta sexta.

Bagnaia, da equipe Pramac, anotou o melhor tempo do dia na segunda sessão, com 1min46s732. O segundo treino livre, por sinal, contou com as melhores marcas do dia e com um equilíbrio incomum. Os 18 pilotos mais rápidos desta sessão andaram todos num intervalo de menos de um segundo. O 18º foi justamente o local Valentino Rossi, com 1min47s726.

As primeiras posições, contudo, ficaram com pilotos mais jovens. Logo atrás de Bagnaia veio o francês Fabio Quartararo, da Yamaha SRT, ao registrar o tempo de 1min46s778. Danilo Petrucci, outra esperança da torcida da casa, anotou a terceira melhor marca do dia, com 1min46s863, com sua Ducati.

O Top 5 contou ainda com os espanhóis Pol Espargaró e Maverick Viñales. Espargaró, da equipe Red Bull KTM, anotou o quarto tempo, com 1min46s966. Ele foi seguido de perto pelo compatriota da Yamaha, com 1min46s973.

Márquez, que assumiu a liderança do campeonato há duas etapas, deixou a desejar na segunda sessão do treino. Após uma primeira sessão de destaque, com o tempo mais rápido (1min47s558), ele não evoluiu muito no treino seguinte. Registrou 1min47s062 e foi apenas o sexto mais veloz do dia, com sua Honda.

A lista dos dez mais rápidos desta sexta contou ainda com o espanhol Alex Rins (Suzuki Ecstar), com 1min47s167, o britânico Cal Crutchlow (LCR Honda), com 1min47s170, o australiano Jack Miller (Pramac), com 1min47s185, e o italiano Franco Morbidelli (Yamaha SRT), com 1min47s268.

Campeão da etapa de Mugello na temporada passada, o piloto espanhol Jorge Lorenzo voltou a ter um dia difícil. Ele não passou do 20º lugar desta sexta, com 1min48s114.

O treino classificatório será disputado neste sábado, às 9h10. A corrida, no domingo, está marcada para as 9 horas.