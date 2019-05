Ex-secretário de Aidan é condenado a 18 anos de prisão

Raphael Rocha

31/05/2019



Secretário de Planejamento na gestão do ex-prefeito de Santo André Aidan Ravin (Podemos, 2009-2012), Arnaldo Augusto Pereira foi condenado a 18 anos, dois meses e dois dias de prisão no caso em que ele foi acusado de cobrar propina para liberar a construção de conjunto habitacional na Avenida dos Estados, em Santo André. Cabe recurso.

O Ministério Público denunciou Arnaldo em 2016, alegando que o então titular da pasta no governo Aidan exigiu pagamento de R$ 1,2 milhão indevidamente para autorizar o empreendimento imobiliário de 15 torres. Ele teve de responder por concussão (exigência de propina) e lavagem de dinheiro. Arnaldo chegou a ser preso três anos atrás em decorrência do episódio.

A sentença foi proferida na quinta-feira pelo juiz Marcos Fleury Silveira de Alvarenga, da 12ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, em São Paulo. A condenação foi estendida a Renato dos Santos Neto, amigo de infância de Arnaldo e apontado pelo MP como laranja utilizado pelo ex-secretário para ocultar os valores recebidos ilegalmente.

Em sua decisão, Alvarenga lembrou que Arnaldo também responde por crimes no escândalo da Máfia do ISS (Imposto Sobre Serviços) da Capital, quando foi auditor da prefeitura paulistana. Ele é acusado de integrar quadrilha de servidores que obtinham quantias irregulares de empreiteiras em troca de abatimento dos impostos. Arnaldo foi subsecretário de arrecadação na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD, 2006-2012).