Alírio Netto é destaque no show em homenagem ao Queen

30/05/2019 | 07:10



A energia na apresentação no palco, a disciplina em seguir todas as notas e, principalmente, a disposição em deixar a própria marca convenceram os produtores Brian May e Roger Taylor de que o ator e cantor brasileiro Alírio Netto era o cara certo para protagonizar a banda do The Queen Extravaganza, tributo ao grupo que se tornou lendário. O show acontece nesta quinta-feira, 30, às 22h, no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795).

"Tudo começou no musical We Will Rock You, em 2016, quando Brian e Roger gostaram do meu rigor ao viver o protagonista", conta Alírio, que vive o universo Queen desde a juventude - o que também reforçou sua escolha para o show de hoje. "Conheço em detalhes a melodia e, como não imito Fred Mercury, pois deixo ali a minha leitura, isso agradou também aos produtores."

"O Queen Extravaganza é um show especialmente projetado para permitir que novos fãs, junto com fãs do passado, celebrem a música de Queen em um evento de tirar o fôlego", diz Taylor. Durante 90 minutos, são apresentados mais de 20 clássicos da banda. "Alguns são especiais para mim, seja pelo desafio - como Bohemian Rhapsody, que utiliza vários tipos de vozes, como We Will Rock You, que me faz lembrar do musical", observa Alírio, cuja voz potente impressiona pela multiplicidade de tons.

