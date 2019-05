Kit Harington, de Game of Thrones, se interna em clínica de reabilitação

29/05/2019 | 09:11



Kit Harington, que interpretou o personagem Jon Snow na série Game of Thrones, se internou em uma clínica de reabilitação pouco antes do final da série para tratar problemas relacionados ao estresse e consumo de álcool. A informação foi divulgada pelo Page Six na noite da última terça-feira, dia 28.

Um representante confirmou a internação do ator para o Entertaniment Weekly: Kit decidiu usar esta pausa em sua agenda como oportunidade de gastar um tempo em um retiro de bem estar para tratar de questões pessoais, afirmou em comunicado o porta-voz.

Amigos próximos ao ator afirmaram às publicações que ele iniciou o tratamento semanas antes de Game of Thrones exibir seu último episódio, no dia 19 de maio. Ele estaria em tratamento há quase um mês em uma clínica de luxo em Connecticut, nos Estados Unidos, que custaria em torno de 120 mil dólares por mês, cerca de 482 mil reais. Além de ajuda psicológica, Kit também pratica meditação em sua terapia, para combater o estresse e outras questões pessoais.

- Ele está na clínica por causa do estresse, do cansaço e também por causa do álcool, revelou informante.

Rose Leslie, esposa do ator e que também fez parte da série, estaria dando total suporte ao marido neste momento delicado, assim como todos os seus amigos próximos, que querem que ele realmente descanse depois de um período de muito trabalho.

- Agora ele só precisa de paz e tranquilidade, acrescentou o informante.

Harington já havia deixado claro que sofreu uma enorme pressão por ser um dos protagonistas da superprodução da HBO. Para a Variety, ele confessou que a época em que seu personagem Jon Snow morreu e ressuscitou não foi fácil:

- Não foi um bom momento na minha vida, disse ele ao falar sobre sua saúde mental.