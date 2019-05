Simone, da dupla com Simaria, diz que sonhou com Gabriel Diniz: - Choramos, mas é preciso continuar

28/05/2019 | 15:11



Gabriel Diniz, dono do hit Jenifer, morreu na última segunda-feira, dia 27, após um acidente de avião, aos 28 anos de idade, e a tragédia comoveu tanto fãs anônimos, quanto colegas de profissão famosos. Uma das pessoas que lamentou a morte do cantor foi Simone, da dupla com Simaria, já que os dois eram amigos próximos.

Agora, em vídeo postado no Instagram Stories, a cantora revelou que na madrugada desta terça-feira, dia 28, sonhou com Gabriel. Muito emocionada, ela deu detalhes:

- Essa noite eu sonhei com Gabriel, e sonhei que ele estava em uma cadeira ao meu lado, deitado, e ele dizia: Nega, eu tô muito cansado. E agora eu preciso descansar. Mas era um cansaço físico, de esgotamento físico, como se tivesse trabalhado muito e precisasse dormir. Aí ele me dava um beijo na testa, dizia que me amava, e estava com a mesma roupa preta do acidente. Aí ele fechava os olhos e descansava. Foi muito forte esse sonho.

Simone também contou que tinha rezado muito pelo amigo e mandou um recado aos seus seguidores:

- Vamos aproveitar a vida enquanto ela nos permite. Vamos valorizar as pessoas que realmente são importantes pra nós. Choramos, mas é preciso continuar.

Gabriel Diniz estava viajando para Alagoas, onde comemoraria o aniversário da namorada, mas seu avião caiu em uma região de mangue em Estância, no Sergipe.