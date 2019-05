Andreenses garantem vagas no Campeonato Brasileiro

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/05/2019 | 11:03



A equipe The Oliveira Brothers/Santo André emplacou três atletas na Seleção do Estado de São Paulo que vai disputar o Campeonato Brasileiro Cadete de boxe, em Cuiabá, de 29 de junho até 7 de julho. As vagas foram obtidas após a disputa do Paulista, realizado em Pirituba, e que terminou no último dia 19.

Estava em jogo apenas uma vaga ao campeão de cada faixa de peso. Ronald Ribeiro (52 kg), Pablo Maia (54 kg) e Maxuell Uganda (75 kg) tiveram competição praticamente perfeita e conquistaram a medalha de ouro e também a vaga para o Brasileiro. O outro atleta da equipe andreense, Vinicius Lima (48 kg), ficou com o bronze ao ser derrotado na semifinal.

A equipe andreense foi reforçada na disputa por Servílio de Oliveira, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no boxe, com o bronze obtido na Cidade do México, em 1968. Ele atuou como espécie de orientador do trabalho do filho, Pitu Oliveira, que também é um dos idealizadores da equipe. “Estes torneios são importantes e têm caráter preparatório para as competições deste ano, que são os Jogos Abertos do Interior, que serão disputados em outubro, em Marília, no Interior”, comentou Pitu.

O próximo desafio da equipe andreense será em agosto, quando os atletas das categorias juvenil (17 e 18 anos) e elite (de 19 a 40 anos) entrarão em ação no Campeonato Paulista. O grande destaque da equipe é Luiz Oliveira, o Bolinha, filho de Pitu, neto de Servílio e uma das grandes promessas do boxe brasileiro.