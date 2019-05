28/05/2019 | 07:33



Nova temporada da série Vivendo com o Inimigo começa nesta terça, 28, às 23h05, no Investigação Discovery. Com entrevistas exclusivas nas quais vítimas de crimes hediondos narram a dor de perceber que confiaram em assassinos e os mantiveram em suas casas, cada episódio dura uma hora e trata de um caso diferente.

O primeiro da nova temporada conta o drama de Karen Kuzma, uma jovem que sempre teve seu irmão mais velho como exemplo. Hoje, ela fala de seu horror pelas 33 vidas destruídas pelo irmão, o serial killer John Wayne Gacy.

Os crimes que ele cometeu ainda a assombram e ela tenta, há três décadas, perdoá-lo.