Thiago Gagliasso assume que errou ao expor a briga familiar

25/05/2019 | 15:11



Thiago Gagliasso, irmão de Bruno, parece que está super arrependido de ter colocado para todo mundo ler e expor sem pudor uma briga familiar que teve com a sua cunhada, Giovanna Ewbank, ainda na época das eleições. Mas parece que a página foi virada e o bonitão conseguiu aprender com o erro.

O galã compartilhou na última sexta-feira, dia 24, no seu Instagram uma foto com o fundo preto com os seguintes dizeres: até onde vai a fofoca, mídia, a curiosidade pela vida alheia?, e ele aproveitou para lançar um verdadeiro textão reflexivo sobre o momento.

- Juro que as vezes eu fico me perguntando se é sério ou de verdade todo esse ÓDIO e JULGAMENTO alheio que algumas pessoas fazem da vida dos outros na internet, e entram numa espécie de realidade, sendo alimentadas por veículos de fofocas e juízes da vida alheia. Há alguns meses, por divergências na família, como pode acontecer em qualquer uma de vocês ai (principalmente naquele período de nervos a flor da pele, nas eleições), cometi um erro (como todos nós cometemos), ao expor uma briga familiar. Aprendi com ele, independente de ter ou não razão. Você demonstra sua opinião e as pessoas contrárias se revoltam! Julgam sua vida como se soubessem algo dela (independente de você ser ou não famoso). Tem mídia social? Está na internet? Bem vindo, você também está sujeito a isso! Tenho uma admiração absurda pelo Whindersson Nunes. Não o conheço pessoalmente para saber dos seus problemas, assim como 99% das pessoas que estão fazendo da vida do cara uma NOVELA pessoal, e também não o conhecem! Onde vamos chegar? Isso tá virando LOUCURA REAL, de pessoas que não vivem a própria vida e que consomem a vida alheia!

Será que depois de mostrar que está super arrependido, os irmãos Gagliasso juntamente com a cunhada vão fazer as pazes?