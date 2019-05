Carpenters ganha justa homenagem no teatro

Vinícius Castelli



Formado pelos irmãos Karen e Richard Carpenters, o duo musical norte-americano Carpenters se tornou um dos nomes mais conhecidos do pop nos anos 1970, com canções como We’ve Only Just Begun e (They Long To Be) Close To You.

O grupo ganha homenagem nos palcos dos teatros com o espetáculo Carpenters O Musical, opção hoje, às 19h, no Municipal de Santo André (Praça IV Centenário). A ideia surgiu de Vânia Evans, que interpreta Karen Carpenter. “Quando percebi que no Brasil jamais havia sido feito um trabalho em homenagem aos irmãos mais românticos do mundo, achei que eu poderia ousar”, explica. No palco ela é acompanhada por maestro Leandro Roverso (Richard) e banda. Os bilhetes custam de R$ 50 a R$ 100 e podem ser comprados no local e pelo site www.bilheteriaexpress.com.br.