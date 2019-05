Bolsonaro formaliza indicação de Alexandre Ramagem Rodrigues para comando da Abin

22/05/2019 | 08:10



O presidente Jair Bolsonaro formalizou a indicação do delegado federal Alexandre Ramagem Rodrigues para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. A mensagem de Bolsonaro que submete o nome à apreciação do Senado Federal está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 21.

Para assumir o posto, Rodrigues será sabatinado em comissão do Senado e precisará ter o nome aprovado pela Casa. Se confirmado, ele assumirá a direção-geral da Abin no lugar do servidor de carreira Janér Tesch Hosken Alvarenga. A troca foi anunciada pelo governo no início do mês.

Atualmente, Rodrigues é assessor especial do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Antes, além de coordenar a segurança de Bolsonaro no período das eleições até a posse, Rodrigues atuou em investigações eleitorais na Região Norte e no início da Operação Cadeia Velha, que levou a cúpula do MDB no Rio de Janeiro à prisão.