Com semana livre, Jorginho prepara mudanças na Ponte Preta para encarar o Paraná

21/05/2019 | 18:36



A vitória sobre o Operário-PR por 1 a 0, na última sexta-feira, aliviou a pressão que rondava a Ponte Preta, mas mesmo assim o desempenho do time não agradou Jorginho. O treinador tem a semana livre para estudar mudanças antes deste sábado, quando a equipe de Campinas (SP) recebe o Paraná, às 16h30, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Logo depois do jogo, Jorginho antecipou que o esquema com três zagueiros deixaria de ser adotado depois das chegadas de reforços para o sistema ofensivo. O principal deles é Roger, que aguarda o seu nome ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com a provável presença de Roger, quem tem a vaga ameaçada é o uruguaio Facundo Batista. Ainda no ataque, Matheus Oliveira não agradou e pode ir para o banco de reservas. O meio de campo deve ser o mesmo, já que Rafael Longuine - autor do gol diante do Operário-PR - ainda não está 100% fisicamente.

Nesta terça-feira, a diretoria pontepretana anunciou uma promoção e os ingressos para a arquibancada estão custando R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). A expectativa é de um bom público no estádio Moisés Lucarelli.

Sem perder desde a estreia na Série B, a Ponte Preta tem cinco pontos e busca uma sequência positiva para se aproximar dos primeiros colocados, além de se distanciar da zona de rebaixamento.