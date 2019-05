Palmeiras diz que retirou parte do menisco de Goulart e prevê retorno para julho

21/05/2019 | 13:56



O Palmeiras explicou nesta terça-feira detalhes sobre o processo de recuperação do atacante Ricardo Goulart. Segundo o departamento médico do clube, o jogador teve retirado grande parte do menisco lateral do joelho direito e, apesar da complexidade do procedimento, o atleta tem evoluído bem e deve voltar a atuar pela equipe em julho, depois da realização da Copa América.

A lesão que obrigou o jogador a passar por um novo procedimento foi há três semanas, logo durante os primeiros minutos da vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante torceu o joelho direito e precisou sair de campo. A operação foi realizada cinco dias depois.

De acordo com o Palmeiras, a cirurgia não vai prejudicar a sequência da carreira do jogador de 27 anos. Ricardo Goulart tem se empenhado na recuperação, o que deixa o clube otimista para contar com o atleta o quanto antes. O atacante tem até agora 12 partidas pela equipe, com quatro gols marcados.

Ricardo Goulart pertence ao Guangzhou Evergrande, da China, e tem contrato de empréstimo até o final deste ano. O jogador chegou ao Palmeiras em fevereiro, após passar por quatro meses em recuperação de uma artroscopia, que foi realizada no mesmo joelho afetado por esta lesão recente.