Processo para licitar obra do BRT pode levar até dois anos

Daniel Macário

do Diário do Grande ABC



20/05/2019 | 07:07



A possibilidade de troca de modal da Linha 18-Bronze do Metrô para o BRT (sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus) pode adiar o sonho de moradores da região pelo sistema de transporte em, pelo menos, dois anos. Ainda que o Estado não tenha batido o martelo a respeito do assunto – a expectativa é junho –, o Consórcio Vem ABC, vencedor de PPP (Parceria Público-Privada) para viabilizar o monotrilho, estipula o período como o mínimo para que o governo cumpra todas as etapas obrigatórias que antecedem a construção.

“É o prazo necessário para realização de audiências públicas, obter licenças ambientais e aprovar o projeto junto aos órgãos e prefeituras envolvidos. Não se finaliza um edital tão rápido assim. São trâmites que já temos prontos e que nos permitem executar a obra assim que o Estado autorizar”, afirma Fábio Zahr, gerente de implantação de obras civis do Consórcio Vem ABC. A proposta é que o ramal ligue municípios do Grande ABC à Capital, passando por Santo André, São Bernardo e São Caetano. O consórcio diz ter condições para iniciar as obras da Linha 18 ainda neste ano, com previsão de entrega do modal até 2022.

A decisão de mudança, segundo Zahr, significaria praticamente voltar à estaca zero do projeto, tendo o Estado a obrigação de refazer todas as etapas preliminares da obra. O executivo cita como exemplo as tratativas com as prefeituras para negociar o traçado do monotrilho. “Demoramos um ano e meio apenas para alinhar trajetos de linhas e mudanças viárias com os prefeitos. Se houver troca, tudo isso terá de ser refeito pensando no novo projeto.”

A necessidade da elaboração de projeto de engenharia, obtenção de licença ambiental e, consequentemente, aprovação de para desapropriação de imóveis são elencados pelo consórcio como fatores que podem dificultar a implantação do BRT.

Na Capital, o Expresso Tiradentes demorou dez anos para ser concluído. Inaugurado em 2007, o ramal acumula problemas, como intervalo entre os coletivos de até 15 minutos.