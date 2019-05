Trânsito em túnel é parcialmente liberado, mas Rio segue em estágio de atenção

19/05/2019 | 11:16



Uma das pistas do Túnel Acústico, que fica na Autoestrada Lagoa-Barra, principal via de acesso entre as zonas sul e oeste do Rio, foi liberada ao tráfego na madrugada de sábado para domingo.

Com isso, a cidade saiu do estágio de crise, informou o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. O domingo amanheceu ensolarado, mas a cidade segue em estágio de atenção, com a Avenida Niemeyer, via alternativa entre as zonas sul e oeste, ainda operando em pare-e-siga.

O Rio estava em estágio de crise desde o meio-dia de sexta-feira, quando a chuva e acidentes deram um nó no trânsito. O Túnel Acústico foi interditado após uma viga do teto cair, um deslizamento de encosta levou ao fechamento da Avenida Niemeyer e houve um acidente dentro do Túnel Rebouças, que liga as zonas norte e sul.

Neste domingo, apesar do sol da manhã, a previsão do tempo ainda é de chuva fraca a moderada, segundo o Centro de Operações. O trânsito está liberado no Túnel Acústico no sentido Lagoa-São Conrado. A pista que vai para a zona sul ainda está interditada - os motoristas que seguem no sentido Lagoa estão usando um desvio pela Rua Marquês de São Vicente, na Gávea.