18/05/2019 | 13:09



Johnny Galecki não ficou tímido ao responder uma pergunta espinhosa! Participando do The Late Show com Stephen Colbert, o elenco, que se reuniu para assistir também os dois últimos episódios da série The Big Bang Theory - que foi um sucesso estrondoso - e responder perguntas.

Quando perguntados se já tinham feito sexo nos camarins, Galecki foi o único a admitir que sim!

Sua colega de elenco e ex-namorada, Kaley Cuoco, disse que não foi com ela, e o elenco todo riu muito.