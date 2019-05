No Vietnã, Tereza Cristina discute mercado para bovinos e melão do Brasil

17/05/2019 | 14:04



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reuniu-se nesta sexta-feira, 17, em Hanói com o primeiro-ministro do Vietnã, Nguyen Xuân Phúc. Segundo a pasta, os dois trataram da abertura de mercado para alguns produtos. "Brasil quer vender melão e bovinos vivos para o Vietnã e os vietnamitas desejam exportar camarão e peixes", informou.

Ainda conforme a Agricultura, como as tratativas "estão em processo final", a abertura para esses produtos pode ser anunciada em 30 dias.

O primeiro-ministro propôs que o Vietnã seja porta de entrada para os produtos agropecuários do Brasil e do Mercosul no continente asiático. "A proposta foi bem-recebida por Tereza Cristina", disse a pasta na nota.

"Nessa troca de visitas entre delegações brasileiras e vietnamitas, podemos colocar como um dos temas a atração de investidores brasileiros para fazer como se fosse um hub de entrada de produtos para atingir esse mercado asiático", destacou a ministra.