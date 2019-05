Zezé Di Camargo comemora aniversário do pai e Graciele Lacerda declara: Obrigada por me acolher

17/05/2019 | 09:09



A família Camargo está em festa! Na noite da última quinta-feira, dia 16, eles se reuniram para comemorar o aniversário de 82 anos de Francisco, pai da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano. No Instagram, os artistas dividiram com os seguidores e fãs alguns registros da festa e aproveitaram para homenagear o patriarca da família.

Zezé publicou uma foto em que aparece com a noiva, Graciele Lacerda, e os pais, Helena e Francisco. Na legenda, escreveu uma declaração:

Hoje foi aniversário do meu pai e eu queria mostrar um poema que fiz falando tudo que ele é pra mim. Poema:

Hoje eu parei pra pensar

Parei pra olhar meu pai

Fazia tempo que o tempo

Não me permitia te olhar

Olhei bem no seu rosto

As marcas que anos deixaram

E vi a verdade e o amor

Quando seus olhos me olharam

No corpo o cansaço dos anos

Mudaram muito meu pai

Mas aquela luz q me guia

Não me deixou nunca mais

Amo ver seus passos lentos

Vindo em minha direção

Pai, ainda dependo, do apoio de suas mãos Francisco nome bendito

Escrito pelas mãos de Deus Homem de jeito antigo

Que já não fabricam mais

Honestidade q o tempo deixou esquecida lá atrás

Herdei de você a coragem

Coragem de acreditar Herdei de você o direito

Direito de um homem sonhar

Herdei de você quase tudo

Tudo q me faz ser o q sou

Por mais q eu faça o melhor

Ao longo da vida q vai

Eu nunca vou ter a grandeza

A sua grandeza meu pai.

Graciele também publicou uma homenagem ao sogro, celebrando o fato de ter sido acolhida por ele quando entrou na família:

Há oito anos eu perdi meu pai, que faz uma falta imensurável em minha vida. Ele era minha fortaleza, meu chão, meu porto seguro. Mas como Deus é maravilhoso, fui agraciada com uma pessoa igual ao meu pai em todos os sentidos. No físico, no jeito, na simplicidade, no bom humor, na maneira de educar e na história de vida, escreveu no início da legenda.

E continuou:

Seu Francisco, meu sogro como eu o chamo, obrigada por me acolher e por suprir um pouquinho dessa falta que o meu pai faz através do seu carinho comigo. Só peço a Deus, que na sua infinita bondade, que lhe de muita saúde para continuar nos dando alegria. Te admiro muito! Sua força de vontade, garra, sua luta para viver me faz crer que você é um escolhido por Deus. Me sinto honrada e agradecida a Ele por fazer parte da sua vida. Te amo como se fosse o meu pai!!

Luciano Camargo também publicou uma foto para o pai e fez uma bela dedicação: Não consigo expressar em palavras o que é estar com ele brindando mais um ano de vida do meu velho Chico, meu pai, meu exemplo maior. Jesus, obrigado por essa Glória em nossas vidas, escreveu o cantor no Instagram.

Camilla Camargo e Wanessa, netas de Francisco e filhas de Zezé, não compareceram ao evento, no entanto, também prestaram suas homenagens ao avô.

Hoje é aniversário dessa pessoa que ilumina e encanta a todos pelo que é e pelo seu jeito único de ser. Que honra poder ser sua neta e de poder te ver tão bem! Você é uma das minhas maiores inspirações na vida. Que você aproveite seu dia ao lado dos que tanto te querem bem! Te amo muito, vô!, escreveu Wanessa