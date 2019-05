Viúva de Ricardo Boechat faz novo desabafo no Dia das Mães: Pelas minhas filhas enfrento tamanha dor e sigo de pé

13/05/2019 | 12:09



Veruska Seibel Boechat, viúva de Ricardo Boechat, fez um novo desabafo sobre a morte do jornalista no último domingo, dia 12, no Dia das Mães. Veruska fez uma reflexão sobre o propósito de não ter estado no acidente de helicóptero que matou Boechat no dia 11 de fevereiro deste ano, quando a aeronave teve uma pane e caiu em cima de um caminhão no Rodoanel, em São Paulo.

Acredito que se eu excepcionalmente não estava no helicóptero que matou meu marido foi para que pudesse seguir nessa missão maravilhosa e ao mesmo tempo árdua de ser mãe. Pelas minhas filhas enfrento tamanha dor e sigo de pé, vamos juntas, prontas para o que der e vier. Feliz Dia das Mães para todas as mães, principalmente a minha e a do meu marido, extremos de doçura e de força, escreveu ela.

Boechat tinha 66 anos de idade e morreu em decorrência de um politraumatismo.