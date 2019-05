07/05/2019 | 07:53



Calor e chuvas estão contribuindo para manter ativo o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, no interior de São Paulo. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta segunda-feira, 6, a segunda morte pela doença na cidade. A vítima é uma jovem de 19 anos. A causa da morte foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz. Em abril, a dengue havia matado um bebê de 5 meses. A cidade, em situação de epidemia, atingiu 8,1 mil casos positivos de dengue. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.