Marina Ruy Barbosa sobre confiança em Giovanna Ewbank:- Não tem como sair de um terremoto sem algum dano ou aprendizado

Marina Ruy Barbosa e Giovanna Ewbank estariam reconstruindo a amizade, certo? Então, no último domingo, dia 5, a protagonista de O Sétimo Guardião compareceu a um evento e lá - segundo o colunista Léo Dias - deixou os presentes a par de sua relação com sua madrinha de casamento!

Para a tristeza de nossa curiosidade, ela justificou que não iria falar sobre a possível reaproximação com Gio para não render pano para a manga. Entretanto, ainda de acordo com o Leo Dias, ela fez a sincera e depois de ser questionada sobre como ficaria a confiança dela em relação a loira, declarou o seguinte:

- A vida é muito mais do que a rede social. O que eu posto na minha rede social as pessoas podem até ter uma impressão minha, mas é um pedaço da vida, não toda. Temos que levar o que é real. O que é real na minha vida é a minha carreira, que eu faço desde os nove anos de idade e amo. Nunca quis que nada afetasse ou prejudicasse meu ofício. O que é real é a minha família, minha base, meus pais, meus amigos. A vida é mais do que rede social. Tudo serve de aprendizado, a gente não sai de uma situação da mesma forma que entrou nela. Não tem como sair de um terremoto sem algum dano ou aprendizado.

Em recente entrevista para a Marie Claire, Marina contou que passou a ter crises de ansiedade por conta dos rumores que têm cercado seu nome nos últimos meses. No evento, ela voltou ao assunto ao falar sobre uma lição:

- Não podemos nos cobrar, o mundo já faz muito isso. Ih, falei para caramba.

Caso você não lembre, a atriz foi apontada como a possível pivô do término de José Loreto e Débora Nascimento e, pouco tempo depois, algumas famosas deixaram de seguir Marina nas redes sociais. Giovanna Ewbank, inclusive, não apenas foi uma delas, como também envolveu Bruno Gagliasso no meio da confusão! Mas isso pegou mal para a loira, já que ela é madrinha de casamento de Marina.

Essa história ainda promete!