São Caetano inicia a Série D na tentativa de apagar vexame

Dérek Bittencourt



05/05/2019 | 07:36



O São Caetano começou a temporada com grande expectativa. Quadrifinalista do Paulistão de 2018, apostou em elenco experiente para, no mínimo, repetir o feito. Entretanto, o tiro saiu pela culatra, a equipe não deu liga e o fim da história foi o rebaixamento à Série A-2 estadual. Tal situação acarretou em reformulação do elenco e a saída do técnico Pintado. A diretoria, então, apostou em atletas identificados e em treinador que busca afirmação para lograr êxito. E o primeiro degrau em busca de subir à Série C será diante do Caxias, às 16h de hoje, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Se no Paulistão a equipe tinha nomes como Rafael Marques, Willians e Bruno Mezenga, que acabaram não caindo nas graças da torcida, agora terá atletas que colaboraram em outras campanhas vencedoras, casos dos zagueiros Bruno Alves e Sandoval, do lateral-esquerdo Bruno Recife, dos volantes Esley e Ferreira e do atacante Ermínio. Eles fazem parte de uma espinha dorsal para o técnico Luiz Gabardo, que chega para a primeira experiência como treinador de um time profissional após 14 anos na base do Grêmio.

“Por eu ser do Sul e conhecer bem como as equipes de lá se comportam, acredito que isso pode facilitar na leitura de jogo. Com isso, podemos planejar estratégias para cada partida”, analisou Gabardo.