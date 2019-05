Pai coruja do novo deputado estadual

Raphael Rocha



04/05/2019 | 07:00



Prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) não esconde o orgulho ao falar do filho caçula, o deputado estadual Thiago Auricchio (PR), e do desempenho do republicano no primeiro mês e meio de atuação na Assembleia. “Por ser o primeiro mandato de um jovem, tem tido presença bastante ativa. Não só em São Caetano, assim como na região e todo o Estado. Ele tem rodado bastante. Ele se dedicou a conhecer a estrutura do governo do Estado neste primeiro mês. Ele está em duas comissões importantes, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia, e na de Defesa do Consumidor também”, salientou o tucano, que lamenta apenas não ter podido conversar mais com o filho, que chega tarde em casa. “Eu confesso que não vou dormir no mesmo horário que ele. Temos conversado, claro, mas menos do que eu gostaria”. Auricchio disse ter aprovado os primeiros 45 dias. “Mas vamos esperar os 100 dias para avaliar bem”, brincou, aos risos.

BASTIDORES

Tabus

Ao falar sobre o futuro eleitoral, porém, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), é mais cauteloso. Caso venha candidato à reeleição e vença o pleito no ano que vem, quebraria um tabu regional: nunca um prefeito ficou quatro mandatos no cargo. “Estou focado no trabalho, otimista com o que possamos colher depois de encontrar um cenário delicado. Sigo a premissa do (ex) governador (Geraldo) Alckmin: em ano ímpar, não se discute eleição”. Recentemente, Auricchio agiu diretamente para quebrar outro tabu. São Caetano estava havia 16 anos sem eleger um deputado e Thiago Auricchio (PR), filho do prefeito, encerrou o jejum no ano passado.

Chapa futura

Além de São Bernardo, o diretório do partido Novo de Santo André também atingiu a meta estipulada pela direção nacional da legenda para viabilizar uma candidatura própria na eleição municipal do ano que vem. Formalizou a filiação de 150 pessoas no dia 30, quórum mínimo para que o diretório local conte com apoio para ter um projeto próprio ao Paço. E os dirigentes garantem: o Novo terá candidato à Prefeitura e chapa completa de postulantes à Câmara.

Visita

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), recebeu ontem pela manhã a visita do deputado federal Kim Kataguiri (DEM), um dos líderes do MBL (Movimento Brasil Livre). Na pauta, o democrata comentou com o tucano a respeito do andamento das reformas que o governo Jair Bolsonaro (PSL) pretende implementar. Também falaram sobre projeto apresentado por Kim de mudanças no licenciamento ambiental.

Retorno

A prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), contará novamente com auxílio de João Veríssimo Fernandes, que aceitou convite para retornar ao posto de titular da Secretaria de Governo. Veríssimo estava na função na segunda passagem da emedebista pelo Paço. O novo secretário foi juiz de Direito com atuação em Minas Gerais.

Doação

A Prefeitura de São Caetano oficializou a doação de dois veículos para a administração de Rio Grande da Serra, carros esses que farão parte da recém-criada GCM (Guarda Civil Municipal) de Rio Grande. O prefeito são-caetanense, José Auricchio Júnior (PSDB), e o chefe do Executivo rio-grandense, Gabriel Maranhão (Cidadania), são aliados políticos.