Perigo da mistura entre agrotóxicos

Luis Felipe Soares

Diário do Grande ABC



05/05/2019 | 07:00



Uma em cada quatro cidades do Brasil teve água contaminada por 27 agrotóxicos no período entre 2014 e 2017. O levantamento foi revelado pelo Ministério da Saúde e faz parte do Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano), responsável pela reunião de dados de testes realizados por diversas empresas de abastecimento pelo País.

Esse ‘coquetel’ perigoso para a saúde – de pessoas, animais e plantas – foi encontrado espalhado por diferentes pontos de grandes capitais, casos de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza (Ceará). Do total de pesticidas, 16 deles são classificados como extremamente ou altamente tóxicos, sendo os outros 11 menos impactantes diretamente, mas ligados ao desenvolvimento de problemas como câncer e disfunção reprodutiva.

O Estado de São Paulo foi o mais afetado, com 504 cidades sendo infectadas. Detalhe que os municípios de Santo André e São Bernardo, do Grande ABC, estão na lista. Parte da preocupação dos especialistas é sobre a mistura entre as químicas, uma vez que as combinações podem atingir diretamente a vida dos seres humanos de maneira pouco estudada até agora.