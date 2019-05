Comercialização de veículos novos cresce 6,6% no Grande ABC

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



03/05/2019 | 07:07



No último mês foram comercializados no Grande ABC 3.636 novos veículos, alta de 6,6% em relação a março (3.411). Dados divulgados ontem pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) mostram que, no primeiro semestre deste ano, as vendas atingiram 15.188 unidades – incluem automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus – nas sete cidades.

O resultado ficou parecido com os dados nacionais, que mostram que, em abril, foram emplacadas 231,9 mil unidades, número 10,9% superior a março. No ano, já são 839,5 mil, montante 10,6% maior do que no mesmo período do ano passado (762,8 mil).

Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o desempenho de abril está relacionado aos dois dias úteis a mais do que em março. “O mercado, como um todo, manteve o ritmo de recuperação. A média diária de vendas cresceu 0,5%, o que, para nós, reflete a expectativa de aprovação das reformas, que estão em andamento. Ao analisarmos o volume acumulado nas vendas do primeiro quadrimestre, que teve importante crescimento, observamos que existe gradual elevação nos índices de confiança do consumidor, impactados pela provável resolução deste assunto”,disse.