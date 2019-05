Thomazella dá preferência ao Santo André para permanecer

Dérek Bittencourt



03/05/2019 | 07:01



O Santo André ainda curte o pentacampeonato da Série A-2 do Paulista mas, ao mesmo tempo, pensa no futuro. Desta maneira, a diretoria começa a sentar individualmente com os jogadores para negociar permanência ou retorno para o Paulistão-2020. E os próprios atletas já demonstram interesse em seguir no clube, caso do goleiro Thomazella.

Titular absoluto na campanha andreense, ele foi peça fundamental com defesas cruciais que levaram o Ramalhão ao título e o fizeram cair nas graças da torcida, como no pênalti decisivo em Rio Claro e nos dois jogos contra o Água Santa. Assim, o arqueiro disse que deseja permanecer e, apesar de admitir que suas atuações despertaram interesse de outros clubes, dará preferência à proposta ramalhina.

“Agora quero sentar, conversar com o pessoal da diretoria, ver o planejamento para a sequência. Claro que propostas aparecem, mas estou disposto a ouvir aqui, tenho carinho grande, então, quero primeiro sentar, ouvir o que tem para falar e depois a gente decide o que vai ser melhor para as duas partes. Tenho vontade grande de ficar”, declarou.

Aliás, Thomazella celebrou o título andreense em misto de alegria e alívio. Afinal, chegou ao Santo André em busca de reiniciar a carreira depois de longo tempo sem jogar – ficou um ano apenas treinando no Audax se recuperando de lesão. “Passa um filme na cabeça. A gente sabe que esse mundo do futebol é complicado, não são todos os clubes que agem com profissionalismo. Depois disso tudo voltar, disputar o primeiro campeonato, conseguir acesso e ser coroado com título, com camisa pesada e em clube de tanta tradição, então estou muito feliz e grato.”

Após o apito, quarta-feira, Thomazella levou o filho Gustavo, de 1 ano e 4 meses, para comemorar com ele dentro de campo. “Meu maior troféu é meu menino.”

Hoje, às 15h30, o prefeito Paulo Serra (PSDB) receberá a delegação pentacampeã no Paço e, na sequência, sairão em desfile pelo Centro em carro do Corpo de Bombeiros. (colaborou Anderson Fattori)