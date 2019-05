Palmeiras cede empate ao CSA e irrita técnico Felipão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/05/2019 | 11:02



Em jogo sem transmissão televisiva, o Palmeiras começou bem, mas acabou cedendo o empate ao CSA, por 1 a 1, ontem, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada do Brasileirão. O técnico Felipão mandou a campo uma formação com apenas um titular: Deyverson.

Weverton, Luan, Gustavo Gómez, Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Dudu sequer viajaram para Maceió. E se o Palmeiras não tinha seus titulares, o CSA tinha reforço de peso nas arquibancadas. A atacante Marta, torcedora mais famosa do time. “Estou muito emocionada com tudo isso. Feliz por viver este momento”, disse ela à imprensa, momentos antes do início da partida. “O ano passado foi emocionante”, completou a jogadora, se referindo à subida do time para a Série A. “Mas acredito que este será ainda mais.”

Em campo, os jogadores do CSA assistiram ao Raphael Veiga abrir o placar para o Palmeiras, após cruzamento de Hyoran, aos nove minutos do primeiro tempo.

Aos 17 minutos do segundo tempo, entretanto, o meia Matheus Savio empatou o jogo, depois de escanteio cobrado por Madson.

“Tomamos um gol em que nós somos muito fortes e não tomamos gol assim. Por isso acho que os dois pontos perdidos nesse tipo de jogada me deixa irritado, mas o CSA vinha produzindo razoavelmente bem para buscar o gol”, disse Felipão.<TL>(das Agências)