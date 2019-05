Festa do Pilar atrai 15 mil pessoas em Ribeirão Pires

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



02/05/2019 | 07:00



Foram cinco dias de festa, música, comidas típicas de Ribeirão Pires, celebrações religiosas e muita fé, que atraíram cerca de 15 mil visitantes à 83ª Festa de Nossa Senhora do Pilar. A festividade teve início em 27 de abril e foi encerrada ontem, com a celebração da esperada missa campal, realizada logo após a chegada dos romeiros que fizeram a Caminhada de Mariana.

O motorista Antônio Humberto Costa e Silva, 71 anos, há seis décadas participa das festividades. “É um momento muito bonito, de muita paz”, declarou. “A paisagem, a igreja, a missa, tudo faz a gente querer voltar no ano seguinte.”

A estrutura e a opção de atividades recreativas para as crianças foram elogiadas pelo casal Daniela da Silva Lima, 37, e Emerson Rodrigues, 44. “A gente vem sempre, há pelo menos cinco anos. É bastante organizado, tem opções de alimentação diversas, um passeio bastante familiar”, comentou Daniela.

A vice-líder de expedição Edilene dos Santos Dias, 28, veio de Suzano para a festa. A jovem faz parte de grupo religioso e destacou que a participação nas celebrações é momento de reforçar a fé. A babá Fatima Honório, 47, fez questão de deixar a visita para o último dia, para poder aproveitar a missa campal. “As atrações são muito boas, mas gosto mesmo é da missa”, frisou.

O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), afirmou que o balanço da festa foi extremamente positivo. “Uma celebração religiosa tradicional, com clima familiar, onde as pessoas podem se confraternizar e que também fomenta o turismo na cidade. A gente entende que foi um sucesso”, pontuou.

O chefe do Executivo frisou que, durante todos os dias, mesmo na segunda e terça-feiras à noite, a grande frequência de visitantes provou que o modelo da festa já está consolidado. “A união das tradições católicas, com a oportunidade de ouvir música, encontrar os vizinhos, tudo isso reforça os laços dos moradores com a cidade e entre eles mesmos. Contribui com a segurança, porque os munícipes se reconhecem, é um impacto amplo”, finalizou.



CAVALGADA

A cavalgada, realizada no domingo pela manhã, foi um dos maiores sucessos da festa. “Retomamos a atividade há três anos, com a participação de 70 cavaleiros e amazonas. Este ano, chegamos a 250, mostrando a força dessa tradição”, comemorou o prefeito.