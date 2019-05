Rede D’Or afirma que não houve consenso com a operadora Amil

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



01/05/2019 | 07:21



Segundo posicionamento enviado pela Rede D’Or, ontem, os hospitais Assunção, em São Bernardo, e Brasil, em Santo André, serão descredenciados pela Amil por causa da falta de um consenso nas condições comerciais. A operadora particular de planos de saúde anunciou que dez hospitais em São Paulo e no Rio de Janeiro, dentre eles os dois da região, deixarão de atender os beneficiários.

Por meio de nota, a rede informou que existe um esforço contínuo na busca de um acordo que evite a ruptura “e, assim, mantenha a assistência aos clientes dos planos da operadora. Caso o entendimento não seja possível, iremos manter o atendimento dos pacientes em tratamento em comum acordo com a operadora, reiterando uma medicina de excelente qualidade e investimentos relevantes para a sociedade”, informou.

A rede também destacou que sempre se manteve aberta ao diálogo com todas as operadoras, tendo como prioridade buscar as melhores opções em prol do setor e do paciente. “Por isso, temos o interesse na manutenção de todos os planos e contratos hoje vigentes com todas as operadoras”, disse, destacando que trabalha com mais de 70 operadoras de saúde parceiras.