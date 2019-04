Filha de Caroline Bittencourt agradece apoio após a morte da mãe

30/04/2019 | 10:10



Isabelle Bittencourt, de 17 anos de idade, publicou uma mensagem de agradecimento após a morte da mãe, a modelo Caroline Bittencourt, na última segunda-feira, dia 29. No Instagram, Belle, como é chamada pelos amigos, pediu privacidade neste momento difícil e afirmou que o corpo da mãe seria velado em uma cerimônia privada e apenas a missa de sétimo dia será aberta ao público.

Agradecemos o apoio e as mensagens de carinho que temos recebido dos amigos e fãs da Carol. Essa movimentação de energias enche nossos corações de tanto amor...e é tudo o que nós precisamos nesse momento.Decidimos realizar uma cerimônia íntima reservada apenas aos familiares e pedimos que respeitem nossa privacidade. A missa de sétimo dia será celebrada e divulgada em breve a todos que quiserem transmitir seu afeto e seus sentimentos pessoalmente.Família Bittencourt, Barbosa e Sestini, diz a mensagem, também divulgada na página da irmã de Caroline, Daniele Bittencourt.

De acordo com informações do G1, o corpo de Caroline está sendo velado nesta terça-feira, dia 30, no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O corpo estava no Instituto Médico Legal (IML) em Caraguatatuba, no litoral norte, e foi levado para uma funerária de Osasco, na Grande São Paulo, ainda na noite de segunda-feira.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, o pai de Isabelle, Giba Ruiz Vieira, que foi casado com Carol Bittencourt por seis anos, contou que estava confortando a filha após a morte da modelo:

- Estamos todos juntos na casa da mãe da Carol (Rosângela). Estou confortando minha filha, pois não está fácil. Faremos uma cerimônia íntima, apenas para familiares. Não terá velório. Acredito que a cerimônia de cremação aconteça logo amanhã, no próprio crematório.

Giba também afirmou que o atual companheiro de Carol, Jorge Sestini, ficou ao lado do pai da modelo, Orlei, em São Sebastião.

- Ele está com o Orlei, pai dela, fazendo os trâmites legais.

O corpo da modelo foi encontrado no fim da tarde da última segunda-feira, dia 29, na praia de Cigarras, em São Sebastião. Ela estava desaparecida desde a tarde de domingo, dia 28, por volta das 16h30, quando fazia um passeio de lancha pelo litoral norte de São Paulo, acompanhada do marido, e uma forte tempestade atingiu a região. Jorge Sestini foi resgatado após nadar por duas horas. Já Caroline ficou à deriva, e, segundo o colunista Leo Dias, Jorge a teria visto afundar. O G1 ainda informou que a Marinha e Polícia Civil abriram inquéritos para investigar as circunstâncias da morte da modelo.

Carol começou a modelar aos 17 anos de idade, já tendo desfilado para grandes grifes, além de apresentado quadros em programas de televisão como Top Report e Hoje em Dia. Ela tinha 37 anos de idade e deixa apenas uma filha, Isabelle.