Após derrota do PSG, Neymar dá soco em fã que o provoca na arquibancada: Ninguém tem sangue de barata

28/04/2019 | 10:10



No último sábado, dia 27, o Paris Saint-Germain acabou perdendo a Copa da França para o Rennes. Neymar e os outros jogadores do PSG, então, tiveram que passar pela arquibancada do Stade de France para chegar à tribuna e receber a medalha de prata, mas um dos torcedores começou a provocar todos os atletas. Segundo informações do Globo Esporte, o homem é amigo de um jogador do Rennes e alegou que Neymar precisava aprender a jogar bola.

Ney, então, se irritou com os comentários do torcedor e disparou um soco no rosto do homem.

Nas redes sociais, diversos internautas criticaram a atitude de Neymar, enquanto alguns o defenderam:

Neymar nunca será um ídolo, muita mídia e pouco futebol. Ainda tem mostrado que não merece ser capitão da seleção, muito menos jogador dela!

Mimado, se acha o rei do futebol mas não passa de um babaca e agora agressor.

Eu não acho que o Neymar está certo. Eu só não vou ser hipócrita de dizer que eu também não teria feito. Porque eu teria.

Não sou fã do Neymar, mas o pessoal tá exagerando na agressão. Pensei que ia ver o cara no chão ou ao menos com olho roxo. Isso todo mundo faz e só estão aproveitando pra queimar o menino Ney.

Na zona mista, o craque ainda criticou os torcedores jovens do PSG:

- Precisamos ter mais inteligência de administrar isso, e eles mais do que nós. A gente tem bagagem e eles precisam respeitar mais. Da mesma forma de quando eu comecei, que escutava bastante e respeitava. Eles precisam seguir esse caminho também.

No Instagram, o atleta aproveitou para fazer um desabafo sobre a perda do título:

Ninguém gosta de perder, eu então... quem me conhece sabe o quanto sou competitivo e o quanto a derrota me abala. Mas perder faz parte da vida de um atleta, nos faz crescer, nos faz pensar, nos faz MELHORAR. Feliz de poder voltar a jogar, de voltar a fazer gol e me sentir bem dentro de campo, mas o sentimento maior hoje é de tristeza.

Depois, Neymar ainda admitiu que errou - mas também afirmou que não conseguiria deixar a história passar:

Estou errado? Estou. Mas ninguém tem sangue de barata!

