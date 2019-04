Atalanta bate Fiorentina de virada e vai pegar a Lazio na final da Copa da Itália

25/04/2019 | 18:49



A Atalanta venceu a Fiorentina por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, em casa, e garantiu a sua classificação à decisão da Copa da Itália. Os dois times haviam empatado por 3 a 3 no duelo de ida da semifinal, em Florença, e o triunfo como mandante credenciou a equipe de Bérgamo a encarar a Lazio na luta pelo título da competição.

O time de Roma avançou à final ao bater o Milan por 1 a 0, na última quarta-feira, em Milão, no confronto de volta do outro mata-mata. O jogo único que definirá o campeão será disputado no dia 15 de maio, no Estádio Olímpico da capital italiana.

O único título expressivo conquistado pela Atalanta em sua história, por sinal, foi o da Copa da Itália, obtido em 1963. E agora, 56 anos depois, o time terá a chance de voltar a erguer este troféu. Já a Lazio buscará a sua sétima taça desta competição, que o clube ganhou pela última vez na temporada 2012/2013.

Na partida desta quinta-feira, a Fiorentina tratou de ir ao ataque desde o início e abriu o placar aos 3 minutos, quando o atacante colombiano Luis Muriel foi lançado pelo lado esquerdo da grande área por Federico Chiesa e bateu cruzado para marcar.

Apenas 11 minutos depois, porém, a Atalanta chegou ao empate com um gol de pênalti, cometido pelo defensor Federico Ceccherini e convertido pelo meia esloveno Josip Ilicic.

E o gol da virada da equipe da casa veio aos 24 minutos da etapa final, quando o camisa 10 Papu Gomez finalizou cruzado do lado direito da grande área e contou com a colaboração do goleiro Alban Lafont, que falhou ao acabar colocando a bola para dentro do próprio gol ao tentar fazer a defesa.

Antes do jogo em Bérgamo, torcedores entraram em conflito com policiais do lado de fora do estádio Atleti Azzurri d'Italia e rojões foram lançados em direção ao ônibus da Fiorentina. Também houve um problema provocado pelos fãs pouco depois do início da partida, que precisou ser interrompida por um curto período de tempo por causa de um sinalizador atirado no gramado.