Belo assume que traiu Viviane Araújo, mas não foi com Gracyanne Barbosa

24/04/2019 | 17:10



Ao que tudo indica, Viviane Araújo e Belo gostam mesmo é de revirar o passado. Os dois que tiveram um relacionamento super longo no passado, parece que não conseguiram mesmo depois de tanto anos colocar todos os pingos nos is.

Depois de publicar um vídeo cantando uma música do ex-marido pagodeiro, Viviane agora compartilhou com os seus seguidores em suas redes sociais um novo vídeo cantando a música de Simone e Simaria que fala que ex é ex, e passado é passado e está dando o que falar! Gracyanne Barbosa, atual esposa do cantor, não gostou das publicações e começou a alfinetar a ex de Belo.

Durante uma entrevista ao Fofocalizando, transmitido pelo SBT, o cantor Belo entrou em contato com a produção e entrou ao vivo para comentar sobre as publicações da ex-esposa e da atual.

- Eu não consigo entender o que a Viviane está fazendo. Eu nunca fiz mal a ela. E se fiz, foi lá atrás, já foi, nós já colocamos um ponto final nesse relacionamento. [...] Peço desculpas à Viviane por tudo, mas eu não consigo entender, por exemplo, a frase ''quem bate esquece, quem esquece não'' que ela soltou no Carnaval. Não faz sentido pra mim. A Gracyanne não tem nada a vere com o fim de Belo e Viviane Araújo. Eu traí ela com outra mulher, mas não é a Gracyanne e ela sabe disso. Nenhum de nós é santo nessa relação!

Parece que alguém não superou esse relacionamento, hein...