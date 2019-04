Número de mortos em ataques no Sri Lanka chega a 310

23/04/2019 | 02:02



O número de mortos por causa dos ataques a bomba no Sri Lanka no Domingo de Páscoa subiu para 310, segundo informações da polícia local. Já a quantidade de presos por suspeita de participação nos atentados aumentou para 40 depois de o governo ter decretado estado de emergência em todo o país.

De acordo com a polícia, entre os presos estaria um suspeito de ter dirigido uma van supostamente usada por homens-bomba envolvidos nos atentados a três igrejas, quatro hotéis e um condomínio de casas.

Nesta terça-feira, 23, as autoridades do Sri Lanka planejam trocar informações com diplomatas estrangeiros e receber assistência do FBI e outras agências estrangeiras de inteligência. Ontem, oficiais do governo revelaram ter recebido, semanas atrás, avisos sobre a possibilidade de um ataque de um grupo muçulmano radical.