Já sem Cazares e Réver, Atlético-MG perde Igor Rabello para duelo da Libertadores

22/04/2019 | 18:38



O Atlético Mineiro sofreu nova baixa no sistema defensivo para o duelo com o Nacional do Uruguai, nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O zagueiro Igor Rabello teve constatada lesão no joelho esquerdo na final do Campeonato Estadual contra o Cruzeiro e não poderá atuar no duelo agendado para o Mineirão.

Igor Rabello sofreu entorse no joelho esquerdo na partida de sábado. E com a sua lesão, o Atlético-MG precisará atuar com a sua dupla de zaga reserva contra o Nacional, pois Réver segue contundido e também foi descartado para o compromisso de terça - o capitão do time ainda se recupera de pancada e entorse no tornozelo esquerdo.

Com isso, o técnico interino Rodrigo Santana deverá escalar a dupla de zaga do Atlético-MG com Leonardo Silva e Iago Maidana no compromisso com o Nacional. Leo, inclusive, já tinha participado dos três jogos anteriores do time como titular por causa do problema com Réver.

Outro desfalque do Atlético-MG por lesão contra o Nacional será o meia Cazares, que se contundiu no primeiro tempo do jogo de ida da final contra o Cruzeiro e ainda não se recuperou de edema na coxa esquerda.

Como não poderá utilizar Geuvânio nesta terça, pois o atacante não foi inscrito na Libertadores, Santana precisará optar entre Vinícius e Maicon Bolt, o favorito a ser escalado, para compor o quarteto ofensivo atleticano com Chará, Luan e Ricardo Oliveira.

Além disso, Adílson, que estava suspenso da final de sábado, também pode retornar ao time na vaga de José Welison. Assim, a tendência é que o Atlético-MG enfrente o Nacional com a seguinte formação: Victor; Guga, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; José Welison (Adilson), Elias, Maicon Bolt, Luan e Chará; Ricardo Oliveira.