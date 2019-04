Talento dos competidores do MasterChef Brasil preocupa jurados e internautas

22/04/2019 | 09:10



A décima temporada do MasterChef Brasil ainda não conseguiu surpreender por bons pratos! Os jurados Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça parecem estar com água na boca para provar um prato saboroso e criativo, no entanto, até a noite do último domingo, dia 21, o trio de chefs de cozinha ainda não haviam sido contemplados com um prato digno de MasterChef. Nas redes sociais, os internautas que acompanham a atração dominical da Band, também parecem não estar satisfeitos com as apresentações feitas até agora e são inúmeras as reclamações de que a edição está fraca e com competidores não muito talentosos.

Logo na primeira prova da noite, Paola Carosella e Erick Jacquin se irritam com os cozinheiros amadores, que foram surpreendidos com o desafio da Caixa Misteriosa, que tinha como ingrediente secreto a pimenta, em sete versões diferentes. Elas teriam que ser usadas na preparação de qualquer prato, doce ou salgado, mas que deixasse o sabor e a picância em destaque. Antes de provar os pratos, Jacquin pediu que os competidores entregassem pratos com ardência, mas que não matasse nenhum dos jurados.

Apesar de ninguém ter sofrido com as pimentas, os chefs não esconderam o desgosto pela entrega dos pratos. Haila foi bombardeada de críticas após entregar dois tipos de brigadeiros, feitos no ponto errado.

- Brigadeiro? Leite condensado, cacau e colher de pau. Todo mundo no Brasil sabe fazer. Uma criança de 7 anos sabe fazer. O que você está fazendo aqui, Haila?, disparou Paola Carosella.

Erick Jacquin finalizou com um comentário ainda mais negativo:

- Aqui não é buffet infantil!

Após tantas críticas, Haila foi às lágrimas e o dramalhão da participante virou assunto na internet.

Não era a menina Haila que ia estudar estudar estudar pra fazer tudo certo??? Ta estudando pra ser atriz, né? Porque pense num dramaaaa!, escreveu uma internauta.

Haila, a Maria do Bairro! Quanto drama!!!!!!, comparou outra.

Sério que a Haila não acertou nem o ponto de um brigadeiro? Que temporada fraca! Frustrante. Espero que durante a temporada os participantes evoluam, opinou uma terceira internauta.

Já o destaque ficou para Helton, de 19 anos de idade e caçula dos competidores. O rapaz surpreendeu o trio de chefs após mudar seu prato de última hora. Ele havia optado por um pão de queijo com geleia de pimenta, mas ao perceber que não havia pegado o fermento no mercado, decidiu arriscar e entregar uma tarte tatin com um creme inglês para lá de apimentado. Renan e Fernando também se destacaram na prova e puderam subir para o mezanino. Com a vitória, Helton pode escolher duas pessoas para salvar da eliminação, enquanto os outros dois destaques puderam vetar, cada um, mais dois participantes. Sobrou para André e Eduardo que acabaram indo para a última prova da noite. Durante a avaliação, Helton ainda divertiu os jurados ao afirmar que a criação certeira do prato não foi sorte, mas talento.

Após ter arrasado na primeira etapa do episódio, o cozinheiro amador ainda teve a oportunidade de distribuir os tipos de cogumelos que seriam usados na prova de eliminação. O ingrediente podia ser utilizado em conserva, seco ou fresco, mas deveria ser a estrela do prato. O destaque ficou para Eduardo R. que agradou os jurados ao entregar uma massa com um molho de cogumelos. Os piores da noite foram Rodrigo, Rosana e Janaina, que é claro, foram bombardeados de críticas pelos jurados.

Impaciente, Jacquin afirmou que poderia jogar o prato de Janaina na parede, já que ela havia errado na escolha do empratamento. Durante a prova, Paola Carosella não quis nem olhar para o preparo de Rodrigo, que entregou um creme de cogumelos sem sentido.

- Eu tenho certeza que dentro de você tem uma pessoa que quer criar e isso é muito válido, é o que a gente quer. Mas tem que cozinhar pensando que a gente vai comer, então a comida precisa ser boa, disparou ela na hora de avaliar o candidato.

Para a sorte dos dois, Rosana acabou sendo considerada a pior da noite. Antes de se despedir da atração, ela recebeu mais comentários negativos dos jurados, que ponderaram que ela tinha o tipo de cogumelo mais fácil para se fazer e acabou entregando um prato que poderia ser feito em dez minutos.

- Você preparou um prato de cantina escolar hoje!, declarou Jacquin.

O chef francês ainda avisou aos competidores que subiram ao mezanino:

- Sem comemoração, sem barulho. Nada valeu a pena hoje!, deixando bem claro que não havia ficado satisfeito com nenhum prato.

Paola também não perdeu a chance de declarar sua insatisfação com os candidatos e mandou seu recado:

- Quem ganha essa competição é o cozinheiro mais versátil. As provas são diferentes para ver o talento de vocês. Se a única coisa que vocês sabem fazer é um prato, podem ir embora!

Nas redes sociais, os telespectadores também comentaram o desempenho dos participantes:

Escolheram péssimos cozinheiros @masterchefbr ...ta ruim essa temporada hein!, disse um.

Já pode cancelar a temporada e recomeçar... Os participantes estão fracos demais, escreveu outro.

Não dá pra eliminar uns 5 cozinheiros de uma vez, ao invés de um só não? Caramba, tá osso. O pior Masterchef de todos. Nem os jurados aguentam, opinou um terceiro internauta.