Líbia: combate pelo controle de Trípoli deixa mais de 15 mortos, diz ONU

20/04/2019 | 08:53



A agência de saúde da ONU afirma que ao menos 15 pessoas morreram em combates pelo controle da capital da Líbia, Trípoli, nos últimos dois dias, elevando o total para 220 mortos, incluindo civis.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse na sexta-feira que 1.066 pessoas ficaram feridas desde que o autoproclamado Exército Nacional da Líbia (ENL) lançou uma ofensiva em 5 de abril para tomar Trípoli.

Os combates colocam o ENL, liderado por Khalifa Hifter, contra milícias rivais filiadas a um governo enfraquecido, apoiado pela ONU na capital.

Os confrontos ameaçam inflamar a guerra civil à escala do levante de 2011, que derrubou e matou o ditador Muammar Gadhafi. A Líbia é dividida entre governos rivais no leste e no oeste.

O presidente Donald Trump telefonou para Hifter no início desta semana, expressando o apoio dos EUA à postura do líder contra o terrorismo. Fonte: Associated Press.