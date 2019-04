Aos 40 anos, morre MC Sapão

Do Dgabc.com.br



Morre MC Sapão. O funkeiro Jefferson Fernandes Luiz, 40 anos, estava internado há nove dias no Hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, com quadro de pneumonia. Segundo os médicos, a diabetes e a obesidade complicaram o estado de saúde do músico, que deixa quatro filhos. Sapão estave em turnê pelo Brasil lançando a música Deixa Ela Dançar. O cantor - que também assina os hits Eu Tô Tranquilão, Rei do Baile, Eu Sei Cantar e Vou Desafiar Você - participaria do Rock in Rio deste ano.

Jefferson nasceu no Rio de Janeiro, em 1979, e foi criado na comunidade da Nova Brasília, no Complexo do Alemão, tema frequente de suas letras. Sua carreira começou no fim dos anos 1990, depois que ele foi liberado de uma prisão por falta de provas. Vou Desafiar Você, seu maior sucesso, tem mais de 100 milhões de visualizações no Youtube. Ele também fez parcerias com diversos nomes do funk, como Mr. Catra, MC Guimê e outros.