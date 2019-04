Fernando se declara para Maiara e brinca com Maraísa: - Está com inveja, né

19/04/2019 | 14:12



Fernando e Sorocaba fizeram um show em Itanhaém, litoral de São Paulo, na última quinta-feira, dia 18, e após sair da cidade, Fernando Zor resolveu fazer uma surpresa para Maiara. Nos Stories, o sertanejo gravou um vídeo do momento em que encontrou a namorada, que estava se apresentando em Guarulhos:

- Quem é que sai do show, vai pra Campinas, busca o carro, volta pra Guarulhos para buscar um passarinho?

O músico ainda filmou a cunhada, Maraísa, e brincou com ela:

- Tá com inveja, né, bebê?

A sertaneja respondeu:

- Eu também já tive um desses.

No Instagram, Fernando postou uma foto com a amada e se declarou:

- Eu cuido de você, você cuida de mim e Deus cuida de nós!

Maiara, toda apaixonada, respondeu nos comentários:

- Me diz como eu não vou querer casar e ter filhos com esse homem gente?! Se eu não te amasse aí que seria errado... Não tem como não se apaixonar por você amor... Melhor companheiro, cúmplice, parceiro para todas as horas... Te amo muito! Que Deus nos abençoe cada vez mais.