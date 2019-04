Após 8 meses afastado por lesão, Pedro volta a ser relacionado no Fluminense

16/04/2019 | 20:38



O atacante Pedro foi relacionado pelo técnico Fernando Diniz para integrar o elenco do Fluminense para o jogo desta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30, pela quarta fase da Copa do Brasil, diante do Santa Cruz. "Te vejo amanhã, no Maraca", disse o atleta em um vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Após oito meses de tratamento, o atacante, de 21 anos, está recuperado de uma cirurgia no joelho direito. O atleta treina com bola e com o restante do grupo desde 30 de março.

O mais provável é que Pedro fique como opção no banco de reservas, com a possibilidade de entrar em campo no segundo tempo. O atacante está fora dos gramados desde 25 de agosto de 2018, quando machucou o joelho contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Pedro, o Fluminense terá a volta do volante Airton, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, sofrida contra o Flamengo, em 27 de março. Com a suspensão de Bruno Silva, Airton formará o meio de campo com Allan e Ganso.

Fernando Diniz vai manter Caio Henrique improvisado na lateral esquerda. O provável time titular do Fluminense para o confronto com o Santa Cruz tem: Rodolfo; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Airton, Allan e Ganso; Everaldo, Luciano e Yony González.

"A gente sabe da dificuldade do jogo, sabemos que temos que ganhar bem e não deixar para resolver as coisas lá na casa deles. Acredito que estamos bem treinados e preparados e vamos fazer um grande jogo", projetou o volante Allan.