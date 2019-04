Ernesto Araújo formalizou saída da Unasul, destaca Bolsonaro no Twitter

16/04/2019 | 09:22



Após nota do governo brasileiro oficializando a saída do País da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), o presidente Jair Bolsonaro anunciou a medida na manhã desta terça-feira (16) por meio de sua conta no Twitter. Bolsonaro também destacou o Fórum para o Progresso da América do Sul (Prosul), previsto em declaração assinada durante a viagem do presidente ao Chile, em março.

"O Ministro das Relações Exteriores, @ernestofaraujo, formalizou saída da União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e constituir o Fórum para o Progresso da América do Sul (Prosul). Fazendo parte do novo bloco Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru", disse Bolsonaro na rede social.

O chefe do Executivo fez ainda uma menção ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no comunicado. "Os únicos membros que seguem ativos na Unasul são Uruguai, Guiana, Bolívia, Suriname e Venezuela. A Unasul nasceu em 2008 como um projeto do então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, sendo apoiado por Lula", completou Bolsonaro.

O anúncio da saída do Brasil foi feito poucos dias depois de a Argentina e o Uruguai anunciarem que também deixariam a Unasul. A decisão do Brasil foi comunicada oficialmente ao governo do Equador, país depositário do acordo, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

A proposta pelo Prosul foi assinada pelos presidentes do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e um representante do governo da Guiana.

Recentemente, ao comentar sobre a criação do fórum, Bolsonaro afirmou que o Prosul marca o lançamento das bases para um novo espaço de diálogo e integração da América do Sul. "Os principais pilares serão a democracia, a prosperidade e o respeito às soberanias, opostos ao avanço totalitário observado no continente nos últimos anos com a Unasul (União de Nações Sul-Americanas)", disse o presidente em postagem feita em março.