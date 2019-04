‘Bob Cuspe’, do andreense Cesar Cabral, vai para Cannes

Vinícius Castelli



15/04/2019 | 07:56



O longa em animação Bob Cuspe – Nós Não Gostamos De Gente, do cineasta andreense Cesar Cabral e da Coala Filmes, é motivo de comemoração. Ainda em produção e com finalização prevista para o segundo semestre, a obra foi selecionada para ter alguns de seus trechos exibidos no Animation Day no Festival de cinema de Cannes, na França, que será em maio.

Depois da apresentação, o diretor falará com os presentes a respeito da obra e participará de reuniões com distribuidores, coprodutores e agentes de venda.

O filme, feito em stop-motion – técnica em que a filmagem é captada quadro a quadro e, no caso, com bonecos de massinha – conta a história de Bob Cuspe, personagem punk criado por Angeli e que ficou famoso nos anos 1980 nas histórias da revista Chiclete com Banana.

“É um reconhecimento e tanto, estamos trabalhando há muito tempo no projeto e ser selecionado para Cannes com curadoria do Festival de Annecy (que é o mais importante de animação do mundo), é chegar em um lugar que parecia muito distante ou mesmo impossível, diz Cabral.

O cineasta frisa ainda que “esse reconhecimento só reforça que estamos no caminho certo, e não falo apenas pelo filme, mas pela produção audiovisual brasileira como um todo e em especial a animação”, encerra o andreense.